Amadeus, Io farò solo un Festival

"La mia canzone della storia di Sanremo? Perdere l'amore di Massimo Ranieri". A raccontarlo è Amadeus, prossimo padrone di casa sul palco del Festival della canzone italiana, ospite questa sera di Bruno Vespa, in collegamento dall'Ariston, per la speciale puntata di Porta a Porta in onda su Rai1 in seconda serata.

"Era il primo anno che venni a Sanremo - racconta Amadeus - Ero qui per la radio e potevo restare solo fuori dall'Ariston. E ricordo che vinse proprio Massimo Ranieri (che sarà nuovamente sul palco dell'Ariston in questa edizione ndr) con Perdere l'amore".

La differenza con storici conduttori di Sanremo come Pippo Baudo, che ha condotto 11 edizioni del Festival, o Mike Bongiorno, con 13? "Che io di Festival ne farò solo uno e spero di farlo bene". Lo ha detto Amadeus intervistato da Vespa





Data ultima modifica 30 gennaio 2020 ore 23:02