Amadeus, ora non penso alle polemiche

(ANSA) - ROMA, 30 GEN - "A settembre mi dicevo: io sono il presentatore della porta accanto, ma che vuoi possa succedere?". Risponde con la sua autoironia Amadeus sulla bufera di polemiche alla vigilia del suo Festival di Sanremo, dall'ormai celebre "passo indietro" alla presenza di Junior Cally, ospite di Bruno Vespa in collegamento da Teatro Ariston nella puntata di Porta a Porta in onda questa sera su Rai1 in seconda serata.

"Sei ancora spaventato possa accadere qualcosa?", domanda Vespa.

"No, adesso non vedo l'ora sia il 4 febbraio e tutti possano parlare di tutto il bello che ci sarà - risponde il conduttore -. Quando ho Fiorello, Tiziano Ferro, Benigni. E poi un Sanremo femminile con 10 donne intelligenti, ognuna con la sua storia e il suo racconto. E ancora la reunion dei Ricchi e Poveri, Romina e Albano, le canzoni, come puoi pensare a tutto questo?". (ANSA).