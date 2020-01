Superenalotto: in tabaccheria milionaria tutti a giocare

"E' tutto un via vai da questa mattina di persone, giocano e chiedono se il fortunato si è fatto vivo. Per ora non si è fatto sentire. Ma spero che pensi a chi è in difficoltà, perché con una cifra così... E magari anche a noi", dice Riccardo Rocchi, che insieme alla moglie Daniela e alla cognata Lorella Rolandelli gestiscono la tabaccheria della vincita milionaria avvenuta con una schedina da 2 euro a Romito Magra, frazione di Arcola. Il vincitore? "Un operaio o un pensionato, qualcuno del posto" è l'idea dei gestori del negozio. Tra i clienti in fila per giocare e curiosare c'è anche un tifoso di calcio. "Se vincessi io - dice - comprerei lo Spezia". La piccola frazione di Romito Magra era già stata baciata dalla fortuna. Vicino alla tabaccheria il Quadrifoglio c'è il Bar Centrale, altro punto vendita della Sisal dove il 30 ottobre 2018 un pensionato settantenne si era aggiudicato un vitalizio da 3000 euro al mese per 20 anni con una schedina da 2 euro al Win for Life. A marzo del 2019 una vincita di 100 mila euro, al 10eLotto, sempre al Quadrifoglio. In paese è caccia al nuovo Paperone.

Data ultima modifica 30 gennaio 2020 ore 22:03