Macchine mangia-plastica a febbraio

Anche a Genova arriveranno le macchinette mangia-plastica come quelle già sperimentate a Roma ma non regaleranno, in cambio delle bottigliette, solo biglietti dell'autobus: daranno accesso a una gamma di incentivi che spazierà dai servizi pubblici agli ingressi a teatro. Ad annunciare l'arrivo delle macchinette, a fine febbraio - saranno nove, una per municipio - l'assessore all'Ambiente del Comune di Genova Matteo Campora durante la seduta odierna del consiglio comunale. La notizia è arrivata come risposta positiva a una mozione proposta dalla Lega e relativa appunto all'installazione delle macchinette, mozione approvata con 31 voti favorevoli su 38 presenti (e 7 consiglieri non votanti, quelli del Pd). Nel processo sono coinvolte oltre ad Amiu, la partecipata che si occupa di gestione dei rifiuti, anche la società privata che commercializza i macchinari, le associazioni di consumatori, i civ, le aziende di trasporto e i teatri, ma il ventaglio di incentivi potrebbe allargarsi ancora.



Data ultima modifica 29 gennaio 2020 ore 20:23