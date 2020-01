Incendio in casa, anziana salva

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento a Genova, in via Mansueto, a Certosa.

L'anziana proprietaria è stata salvata dall'intervento de gli agenti della polizia che l'hanno portata fuori dall'abitazione e affidata ai medici. Decisivo anche l'intervento dei vigili del fuoco. E' stata poi portata in ospedale per una intossicazione da fumo. Le fiamme, secondo le prime informazioni, sarebbero partite dal salotto ma non è ancora chiaro che cosa le abbia innescate.



