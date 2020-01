Varata la Fremm Bianchi, presente Guerini

Alla presenza del Ministro della Difesa Lorenzo Guerini, si è svolta oggi presso lo stabilimento di Riva Trigoso di Fincantieri la cerimonia di varo della fregata "Emilio Bianchi", decima e ultima unità del programma Fremm - Fregate Europee Multi Missione, commissionate a Fincantieri dalla Marina Militare Italiana nell'ambito dell'accordo di cooperazione internazionale italo-francese.

Madrina del varo Maria Elisabetta Bianchi, figlia della Medaglia d'Oro al Valor Militare Emilio Bianchi che partecipò all'affondamento nel porto di Alessandria d'Egitto di due corazzate britanniche, nel 1941, cavalcando i cosiddetti siluri - maiale. La nuova unita' della Marina Militare Italiana della lunghezza di 144 metri e dislocamento di 6.700 tonnellate raggiungerà non appena le condizioni del mare lo consentiranno il cantiere del Muggiano di La Spezia per la continuazione dell'allestimento. Sarà consegnata nel 20121.

''Proprio nella consapevolezza che Fincantieri rappresenta a pieno il made in Italy in giro per il mondo - ha sottolineato il ministro Guerin - questo governo nell'ultima manovra finanziaria ha stanziato 480 milioni per la sistemazione dell'area portuale di Genova Sestri Ponente per poter accogliere navi più grandi. Fincantieri è garanzia di un 'made in Italy' che porta nei mari del mondo le eccellenze italiane"