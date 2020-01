Tenta fuga, cane 'carabiniere' lo ferma

(ANSA) - SAVONA, 24 GEN - E' stato Rex, un cane antidroga, a impedire la fuga a un marocchino, irregolare in Italia, sorpreso dai carabinieri di Albenga all'interno di un'area abbandonata.

La zona, nota come "area T1", è spesso usata da clochard e spacciatori come rifugio. Nel corso dell'operazione, questa mattina all'alba, i militari hanno sorpreso all'interno quattro persone, tutte marocchine con precedenti penali, che bivaccavano su giacigli di fortuna. Quando uno di loro ha provato a fuggire è stato bloccato da Rex dopo una decina di metri. Per tutti è arrivata una denuncia per danneggiamenti e l'avvio del procedimento di espulsione.