Lavori sull'aurelia: pedaggi scontati in A12

E' stato firmato il protocollo d'intesa tra Autostrade per l'Italia, Anas, Telepass e i Comuni di Sestri Levante e Lavagna che permetterà di compensare in parte i disagi degli utenti che percorrono le strade interessate dai lavori di manutenzione in essere sull'Aurelia. Lo comunica con una nota il sottosegretario alle Infrastrutture Roberto Traversi. Fino a termine lavori, previsto per il 23 maggio 2020 i veicoli di classe A e B in transito sull'A12 con entrata in autostrada al casello di Lavagna e uscita a casello di Sestri Levante e viceversa godranno di una riduzione del pedaggio autostradale nella misura del 30%. Possono godere della riduzione del 30% tutti i transiti effettuati tramite Telepass.

Coloro che pagano attraverso altri mezzi per godere dello sconto dovranno ritirare lo scontrino del pedaggio dopo ogni transito e spedirlo a Autostrade per l'Italia.



Data ultima modifica 24 gennaio 2020 ore 18:04