Nasce il cocktail 'Martini Liguria' con basilico e pinoli

Nasce il cocktail "Martini Liguria": sono stati alcuni giovani imprenditori genovesi (tutti Under 35) della Compagnia di San Giorgio a 'rivisitare' il celebre aperitivo in chiave tutto ligure. Nasce dall'abbinamento del Gin Mä - il primo gin distillato con basilico genovese Dop -, col Pineo, un Vermouth dry bianco, al quale è stato aggiunto un infuso in purezza di pinolo, uno degli ingredienti del pesto genovese che richiama quindi alla Liguria. Un'idea per omaggiare il signor Martini che più di 100 anni fa partì da Arma di Taggia, in Liguria, per dar vita, a New York, al cocktail a lui dedicato: servì per primo il drink nel 1910 a New York presso il Knickerbocker Hotel in onore di John D. Rockefeller.