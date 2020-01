Arcaplanet: 10 milioni per nuova sede

(ANSA) - CARASCO (GENOVA), 23 GEN - Nuova sede per Arcaplanet, la catena leader nel pet care con oltre 350 punti vendita (2 in Svizzera). E' stata inaugurata a Carasco, vicino a dove era nata 25 anni fa per una intuizione di Michele Foppiani che resta amministratore delegato dopo che nel giugno 2016 i Fondi Permira hanno acquistato la maggioranza del capitale. Si è trattato di un investimento da 10 milioni per un edificio di 6.000 mq su 3 livelli che può ospitare 300 postazioni di lavoro. Arcaplanet ha chiuso il 2019 con un incremento di fatturato del 23%: entro il 2020 saranno 380 i punti vendita, 2000 le persone impiegate (oggi 1700). Sabato ci saranno 5 nuove aperture di negozi a Chieri (TO), Saluzzo (CN), Muggia (TS), Brindisi e Teramo. "La nuova sede - ha detto Foppiani - è luogo d'incontro e di studio per nuovi progetti di crescita. Ci candidiamo ad essere un incubatore di idee e progetti per il mercato del pet".

Arcaplanet donerà nel 2020 fino a 200 tonnellate di cibo alle associazioni che si occupano di animali sfortunati.