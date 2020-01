Toti: il Governo spenda i 15 miliardi per Liguria

"Stiamo chiedendo con pervicacia, e molto abbiamo ottenuto, visto che 15 miliardi saranno investiti in Liguria, di avere attenzione per questa regione polo della logistico del Paese. Ora bisogna che quei soldi, indicati sulla carta da Confindustria, si possano spendere". Lo ha detto il governatore Giovanni Toti a margine dell'assemblea di Confindustria Genova commentando la somma degli investimenti previsti in Liguria per progetti in fase di realizzazione e completamento, appunto 15 miliardi: 10 su infrastrutture ferroviarie e 5 autostradali e stradali. Tante opere fra cui Terzo Valico, Nodo ferroviario genovese, Gronda, raddoppio ferroviario Finale Ligure-Andora. "Abbiamo bisogno che tutti quanti smettano di ululare alla luna, di cercare presunti colpevoli di scaricare responsabilità o peggio di fuggirle. C'è bisogno di ministri che firmino i progetti delle Gronde, di imprese che le costruiscano, di ferrovie che si aprano".