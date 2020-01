Antiqua torna ai Magazzini del Cotone

(ANSA) - GENOVA, 21 GEN - Quaranta tra i migliori antiquari italiani trasformeranno i Magazzini del Cotone, del Porto Antico di Genova, in una grande galleria d'arte dove i visitatori potranno trovare arredi di altre epoca, sculture, tappeti, dipinti a partire dal Cinquecento fino al Novecento, argenti e gioielli, sculture in marmo e lignee, ceramiche e vetri artistici, gioielli dell'ebanisteria, oggetti di arte orientale e art déco. Ė questo, in estrema sintesi, lo spirito di Antiqua, la Mostra mercato di arte antica arrivata alla 30^ edizione, in programma da sabato 25 gennaio a domenica 2 febbraio. Molte le opere in esposizione, dipinti di artisti liguri, da Lazzaro Tavarone a Domenico Piola, Alfredo Luxoro, da Oscar Saccorotti a Rubaldo Merello, ma anche un raro scrittoio genovese della prima metà del XIX secolo, un importante bureau à cylindre del periodo del Direttorio, ma anche una caffettiera Luigi XVI, un 'Trittico di delfini' della fine del XVII secolo, una grande pendola parigina.