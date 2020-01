Liguria, avviso per vento di burrasca

Arpal ha emanato un avviso per vento per domani, lunedì, per la intensificazione fino a burrasca, più diffusamente sul Ponente e in serata anche a Levante. Sono previste raffiche fino a 70/90 km/h in particolare su crinali e capi esposti dai quadranti settentrionali con intensità di burrasca forte e raffiche fino a 90/110 km/h sul ponente. Sulla costa mare molto mosso, localmente agitato in prossimità dei capi. Da sottolineare come l'intensa ventilazione favorirà locali condizioni di disagio fisiologico per freddo, in particolare al mattino sulle zone più esposte del versante marittimo.