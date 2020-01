Corecom, verso segnale mobile gallerie

"Si sblocca la situazione di stallo sulle problematiche della telefonia mobile nella rete autostradale e ferroviaria della Liguria". Lo afferma il presidente del CoReCom Liguria, Vinicio Tofi, che nei giorni scorsi ha incontrato compagnie telefoniche, società concessionarie della rete autostradale e Rfi "per superare le difficoltà, più volte segnalate anche nell'aula del Consiglio regionale, legate sia il traffico dati che alle comunicazioni telefoniche e ai segnali radiofonici".

"Siamo riusciti a imprimere una svolta alle relazioni fra i diversi attori - spiega Tofi - nella consapevolezza che solo in un clima di collaborazione si possono superare, anche con notevoli risparmi, i problemi sollevati dall'utenza" si legge in una nota. "In questo primo incontro, a cui hanno partecipato tutti i soggetti invitati, il CoReCom si è posto come mediatore per trovare soluzione condivisa. Abbiamo convenuto su un secondo incontro tecnico e operativo il 9 marzo". "Nell'epoca delle comunicazioni online una buona connessione sulla rete autostradale e ferroviaria vuol dire, non solo sicurezza e comfort per gli utenti, ma rappresenta anche un elemento imprescindibile per lo sviluppo economico della Liguria, per il turismo e anche per le attività imprenditoriali".

Tofi ricorda le iniziative consiliari presentate sull'argomento nell'Assemblea legislativa, che si sono inserite in un percorso già avviato dal CoReCom con una impostazione che, mettendo da parte atteggiamenti sanzionatori o repressivi, ha posto il Comitato in un ruolo di mediazione fra le parti evitando sterili contrapposizioni.

"Viste le positive premesse di questo primo, partecipato incontro, sono convinto - conclude Tofi - che riusciremo a risolvere il problema contemperando anche le esigenze delle società concessionarie con quelle delle compagnie telefoniche".(ANSA).



Data ultima modifica 19 gennaio 2020 ore 18:25