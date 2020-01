Sarzana, nuova sede protezione civile

"Nell'ex caserma della Forestale di Pallodola allestiremo nel 2020 la nuova sede della squadra di protezione civile di Sarzana. Fino a oggi relegata in una piccola stanza, poco attrezzata". È la novità annunciata all'ANSA dalla sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli. "Sarà una sede con ampi spazi, che abbiamo in comodato d'uso dalla Centro Agroalimentare Levante - partecipata dal Comune - e che adegueremo e arrederemo per ospitare i nostri volontari". Ieri si è concluso il bando per la ricerca di nuovo personale per la protezione civile. Agli attuali 14 volontari se ne aggiungeranno altri 32. "Un numero finalmente adeguato. Chiederemo a Regione Liguria di attivare corsi per la loro formazione. Inoltre metteremo a disposizione un mezzo del Comune che negli anni è rimasto chiuso in un deposito".