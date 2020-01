Fincantieri e Naval Group, ecco Naviris

A 3 mesi da quando Fincantieri e la francese Naval Group annunciarono il nome della loro joint venture, Naviris è una realtà operativa. La "partnership solida e con convergenza di visioni a lungo termine", ha riunito il primo CdA. Paritetico l'azionariato, 50/50. Queste le cariche: Giuseppe Bono è presidente ed Hervé Guillou è membro del CdA. Claude Centofanti è Chief Executive Officer, ed Enrico Bonetti Chief Operational Officer. Naviris ha la sede principale a Genova e una controllata a Ollioules e si concentrerà su progetti di ricerca e export sviluppando offerte in tutto il mondo. Per il ministro della Difesa Lorenzo Guerini è "una nuova pagina per lo sviluppo di sinergie in ambito Difesa a livello europeo". Fincantieri ha oltre 19.000 dipendenti, 20 stabilimenti in 4 continenti, ed è il principale costruttore navale occidentale; Naval Group è leader europeo nel settore della difesa navale, occupa 14.860 dipendenti e fattura 3,6 mld. Per Bono e Guillou "Naviris apre la strada per la costruzione di una vera difesa navale europea".