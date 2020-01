Inaugurati 3 reparti ospedale Sestri Levante

(ANSA) - GENOVA, 14 GEN - - Inaugurati oggi pomeriggio nell'ospedale di Sestri Levante il reparto a gestione infermieristica e la struttura pneumologica riabilitativa oltre al centro per il disturbo del sonno. L'assessore regionale alla sanità Sonia Viale con i sindaci del comprensorio ha sottolineato che "l'obiettivo della Regione è quello di dare precisa identità ai presidi ospedalieri. In passato - ha detto - si pensava a riempire spazi noi invece vogliamo dare servizi a misura di paziente". Il reparto a gestione infermieristica (il 3^ in Liguria dopo il Galliera di Genova e il San Paolo di Savona) avrà a disposizione 16 posti letto con supporto di medici specialisti e di medicina generale. Tra le novità la presenza dei familiari senza vincoli d'orario. "In questi ultimi anni - ha detto il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio - abbiamo visto la chiusura di quattro reparti e perso 36 letti.

Speriamo che questo sia un primo passo per evitare di avere una grande struttura svuotata delle sue eccellenze".