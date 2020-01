Università, intesa con Ape per affitti agevolati

Ape Confedilizia Genova, l'associazione della proprietà edilizia della provincia di Genova, e Università di Genova siglano un protocollo d'intesa per collaborare nella ricerca di alloggi per gli studenti fuori sede e predisporre i previsti contratti agevolati. Lo annunciano in una nota, sottolineando che si tratta del primo caso in Italia. Il protocollo parte dalla pagina web di annunci di locazione agli studenti, già sul sito dell'università: 'Bacheca alloggi'. L'obiettivo è agevolare gli studenti fuori sede nella ricerca di case in locazione a canoni determinati in base all'accordo territoriale sui contratti per studenti universitari, oltre all'offerta di possibili altri servizi accessori. Su 'Bacheca alloggi' l'università pubblicherà anche i modelli tipo dei contratti di locazione a canone concordato previsti dalla legge 431 del 1998, traducendoli in alcune delle principali lingue più diffuse tra gli universitari di Genova (innanzitutto inglese, tedesco, spagnolo e cinese).