Genova, a Ponente 47 milioni di manutenzioni

Interventi di manutenzione e riqualificazione per 47 milioni nel Ponente di Genova. Li hanno annunciati il sindaco Bucci e gli assessori Piciocchi e Bordilli, insieme al consigliere alla partecipazione dei cittadini alle scelte dell'amministrazione, Mario Baroni. Alcuni lavori sono in fase attuativa, altri programmati, mentre per alcuni si è in fase di avviamento delle gare di appalto. Alcuni interventi sono già conclusi: a Prà, i lavori di rifacimento della copertura della piscina. A Voltri sono in programma interventi sulle scogliere e sulla spiaggia di Vesima con ripascimenti delle spiagge e rimozione di manufatti. Lavori di ripascimento anche per la spiaggia di Voltri, contestualmente al ripristino della passeggiata. Operazione anche sulla piscina "Nicola Mameli": i lavori consentiranno l'omologazione Coni dell'impianto per ospitare gare di pallanuoto e gare di nuoto sui 25 m. Molto sarà investito nel programma di recupero degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e scolastica.