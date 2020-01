Gestione Ponte: Bucci, mi dicono di parlare con Aspi

"In via non ufficiale mi hanno detto che devo cominciare a parlare con Autostrade", così il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera Marco Bucci alla domanda su chi gestirà il nuovo ponte una volta ultimato. "No comment" la risposta alla richiesta di ulteriori dettagli, a partire da chi gli abbia detto di parlare con Autostrade, "ma non è la prima volta che lo dico - ha aggiunto Bucci - il punto è che bisogna iniziare già a ragionare anche sulla manutenzione". Quindi, nonostante il tema del ritiro o meno della concessione ad Aspi, al momento l'interlocutore del sindaco resta Autostrade per l'Italia.