In Liguria tre casi in 40 giorni, non c'è epidemia

"Il quadro della meningite in Liguria non è epidemico. Siamo sotto i 5 casi l'anno e in Italia si parla di duecento casi all'anno. Siamo in linea con i numeri nazionali, i cittadini possono stare tranquilli". Lo ha detto l'infettivologo del Policlinico S.Martino di Genova Matteo Bassetti facendo il punto sui casi di meningite dopo la morte a Capodanno di una donna di 36 anni per sepsi da meningococco C, terzo decesso a Genova in 40 giorni. I decessi sono avvenuti in due casi al Policlinico San Martino (novembre e Capodanno) e nel terzo all'ospedale Villa Scassi di Genova (29 dicembre). Per questo terzo caso, "pur trattandosi verosimilmente di sepsi da meningococco di tipo C - ha detto il professor Bassetti - sono ancora in corso analisi e verifiche". "L'azienda sanitaria regionale Alisa e Regione Liguria sono al lavoro per estendere le vaccinazioni gratuite contro la meningite nelle fasce d'età della popolazione non obbligatorie", ha detto l'assessore alla Sanità Sonia Viale.





Data ultima modifica 07 gennaio 2020 ore 18:22