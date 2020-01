Vf soccorrono escursionista infortunata

Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta ieri pomeriggio sul sentiero che dal Muzzerone scende verso Portovenere, per soccorrere un'escursionista di mezza età infortunatasi ad una caviglia. La turista, proveniente da Parma stava percorrendo in compagnia del marito il sentiero n.519 quando è scivolata ed è caduta a terra.

Vista l'impossibilità a proseguire autonomamente la coppia ha deciso di chiamare i Vigili del fuoco, che una volta giunti sul posto, con l'aiuto del personale sanitario, hanno immobilizzato la signora in una barella da sentiero e l'hanno condotta in salita per circa 500 metri di sterrato, fino alla strada principale dove è stata consegnata all'equipaggio dell'autoambulanza.