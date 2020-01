Ponte, domani trasporto eccezionale

Per domani è in programma un nuovo trasporto eccezionale di 3 conci dalla "Banchina Ansaldo" fino al cantiere di Levante del nuovo ponte di Genova. Le operazioni, si legge in una nota, partiranno alle ore 22:00 e il percorso seguito dai conci diretti al cantiere toccherà Via della Superba, via Tea Benedetti, Ponte Pieragostini, via Pieragostini, via Avio, Piazza Vittorio Veneto, Piazza Montano, via Paolo Reti, via Fillak. La viabilità sarà interdetta al passaggio dei convogli dal personale di Polizia Locale.