Ponte: 2 operai feriti in ditta appalto

(ANSA) - GENOVA, 4 GEN - Due operati sono rimasti feriti in un incidente sul lavoro questo pomeriggio alla San Giorgio Seigen di Genova in corso Perrone. L'incidente non è avvenuto nel cantiere per il nuovo viadotto sul Polcevera, ma riguarda due lavoratori impegnati nella costruzione di componenti per il ponte in appalto di Pergenova.

Entrambi sono stati soccorsi in codice giallo dal 118 ma non sembra le loro condizioni siano gravi. Da una prima ricostruzione dell'incidente sembra che un operaio sia caduto da un'altezza di poco più di due metri e che abbia trascinato con sé anche una saldatrice, che ha colpito alla spalla un altro operaio. L'uomo colpito alla spalla è stato portato a Villa Scassi, mentre quello caduto è stato portato con automedica al Galliera. Da quanto spiega Roberto Grillo, responsabile produzione di San Giorgio, i due stavano lavorando a un concio di pila, un pezzo dell'impalcato del nuovo ponte, e sembra che l'operaio caduto si trovasse proprio sopra il concio a un'altezza appunto di circa due metri.