Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto stamani lungo la strada statale 45 in Val di Trebbia all'interno della galleria 'Marzano', nei pressi del km 28, in località Torriglia, in provincia di Genova. Il tratto è stato chiuso. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine, per la gestione del traffico e il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.



Data ultima modifica 04 gennaio 2020 ore 14:41