Trovato morto 62enne disperso ieri

E' stato ritrovato senza vita un 62enne disperso ieri pomeriggio nella zona di Bonassola, nello spezzino. Dopo ore di ricerca il corpo dell'uomo è stato individuato in località Salto della Lepre, in fondo a uno strapiombo di circa 80 metri, grazie all'utilizzo di droni dei vigili del fuoco. Per le operazioni di recupero della salma è stato necessario passare per il mare.

Alle ricerche hanno preso parte, oltre ai vigili del fuoco del distaccamento di Brugnato, i vigili del fuoco del distaccamento volontario di Levanto, il vigili del fuoco del distaccamento porto mercantile della Spezia, i vigili del fuoco del nucleo Sapr, tutti coordinati dall'unita di crisi locale, una sala operativa mobile arrivata dalla centrale di via Antoniana per un totale di 18 operatori, due equipaggi del corpo nazionale di soccorso alpino e speleologico, due pattuglie dei carabinieri e una squadra della pubblica assistenza Croce Azzurra di Bonassola.