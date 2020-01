Perde tre dita per botto Capodanno

(ANSA) - GENOVA, 1 GEN - Dita amputate e ferite agli occhi a causa dei petardi la notte scorsa a Genova. Al Policlinico San Martino si è presentata una persona che ha perso tre dita, amputate per l'esplosione di un botto mentre una seconda persona ha patito lesioni profonde a due dita della mano. Ne avrà per 35 giorni. Sempre per i petardi, in due hanno riportati lesioni agli occhi. Al San Martino è stato medicato anche un agente della Municipale che, durante il servizio, è entrato in contatto con spray urticante.