Incidente con sei feriti sull' A12

(ANSA) - GENOVA, 1 GEN - Nel tardo pomeriggio di oggi i vigili del fuoco di Genova sono intervenuti sulla A12, in direzione Genova per incidente stradale. Poco prima del raccordo per la A7 diverse autovetture si sono scontrate. Una di esse ha terminato la corsa sul tetto. Gli occupanti sono riusciti ad uscire autonomamente. Sei i feriti soccorsi dal 118. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e l'area. Il tratto è stato chiuso per consentire la rimozione dei mezzi e riaperto al termine delle operazioni.