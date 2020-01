A10: nel pomeriggio terminate code

Dopo le prime ore della mattina trascorse senza incolonnamenti, con il passare del tempo in A10 sono tornate a formarsi code. Alle 12, fa sapere il Centro operativo della polizia stradale, tra Celle Ligure e Savona, in direzione di Ventimiglia, si è formato un 'serpentone' di mezzi lungo 5 km con tempi di percorrenza stimati in 30 minuti rispetto ai 7-8 necessari normalmente. In quel tratto è presente un cantiere per contenere una frana. Nel pomeriggio si terrà in Regione un incontro tra l'Ad di Autostrade, Roberto Tomasi, con il presidente Toti, il sindaco Bucci e il presidente del porto Signorini in cui saranno valutate le soluzioni per mitigare i disagi. "Parleremo della gestione dei cantieri nel futuro per evitare particolari disagi, di aiuti a chi percorre le autostrade in momenti di limitazioni e chiederemo un tavolo in cui informare e consultare visto che ad oggi le notizie in Regione non sono arrivate o arrivate con il contagocce", dice Toti.

Intanto è ripresa la circolazione ferroviaria tra Genova Sestri Ponente e Voltri, sulla Genova-Ventimiglia, che era stata interrotta il pomeriggio del 26 dicembre per la demolizione di un cavalcavia sostituito da una passerella pedonale provvisoria in via Martiri della libertà a Genova Pegli. La mobilità era stata garantita da Rfi con bus e taxi. Anche questo dovrebbe alleggerire il traffico in A10, visto che in molti diretti verso il Savonese per non affrontare questo disagio hanno usato l'auto finendo imbottigliati nelle code in autostrada.

Nel pomeriggio sono terminate le code in A10, tra Celle e Savona. Lo comunica il Centro operativo della polizia stradale. Il traffico è tornato scorrevole dopo che intorno a mezzogiorno si era formata una coda che ha raggiunto i 5 km. Il tratto tra Celle e Savona è stato l'unico a registrare criticità dopo che nei giorni passati per la presenza di cantieri e il restringimento delle carreggiate si erano formati anche code di 25 km tra Genova e Savona. le riaperture parziali decise da Aspi hanno mitigato i disagi per automobilisti e autotrasportatori.

Data ultima modifica 30 dicembre 2019 ore 19:06