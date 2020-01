Ponte: Conte, 43 morti rivendicano giustizia

"Per noi i 43 morti del Ponte Morandi rivendicano giustizia. Relazioni che attestano una manutenzione insufficiente non ci lasciano indifferenti. Non vogliamo fare sconti a nessun privato, noi vogliamo tutelare il pubblico". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa di fine anno. E sul tema delle concessioni il premier ha detto: "Per quanto riguarda le concessioni autostradali confidavo di poter completare l'istruttoria entro questo mese, ci sarà uno slittamento ma siamo in dirittura finale". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte, alla conferenza stampa di fine anno.

"Con massima serenità concluderemo questo procedimento che è impegnativo, non ci chiamate incerti. Lo porteremo a termine con rigore", aggiunge.