Genova, Capodanno in piazza per 3 notti

E' un 'Tricapodanno' quello che si vive a Genova. Per tre sere consecutive, a partire dal 29 dicembre, piazza De Ferrari diventa un palcoscenico con musica per tutti i gusti. Concerti vari e un palco su cui si alternano varie espressioni musicali e di tenenza. A partire dalle 17. A tenere le fila degli spettacoli nelle tre sere ci sarà Alberto Argentesi, fondatore degli Ex Otago. Ci sarà spazio per cantanti, dj, youtuber e rapper. Il "tricapodanno" prenderà il via la sera del 29 dicembre con i Mates, vere e proprie star del web, seguiti dalla musica di Gabry Ponte, dj di fama mondiale.

Lunedì 30, invece, i protagonisti saranno gli Awed e i suoi amici, trio di giovanissimi youtuber, a cui farà seguito il concerto dei Boomdabash, una delle migliori reggae band d'Italia. Il 31 dicembre si esibirà una star a sorpresa po alle 22.30 ci sarà il concerto di Giusy Ferreri. Durante gli intervalli dei concerti saranno proiettati anche filmati di storici concerti nel mondo.



Data ultima modifica 28 dicembre 2019 ore 14:45