Capodanno: Genova vieta spray urticanti e botti

Dalle 19.30 di domani al primo gennaio il Comune di Genova ha vietato la detenzione di ogni tipo di artificio pirotecnico, materiale esplodente in area pubblica e/o aperta al pubblico. E' uno dei provvedimenti per garantire la sicurezza. Tra gli altri ha previsto il divieto di distribuire, detenere e consumare bevande in contenitori di vetro o metallici nei luoghi degli eventi, così come la detenzione di spray urticante. Quest'anno a Genova il Capodanno in piazza De Ferrari dura tre notti (il via alle 17) a partire da domani. Le serate saranno animate, tra gli altri, da i Mates e Gabry Ponte domani sera, gli Awed e i Boomdabash il 30 dicembre e Giusy Ferreri il 31 dicembre. In questi giorni, a partire dalle 16, sarà vietato il transito in piazza De Ferrari.

