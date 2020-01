Capodanno Alassio con Nick The Nightfly

Per il Capodanno alassino torna il Midnight Show con un grande nome della musica, quello di Nick The Nightfly. "Il successo della serata organizzata lo scorso anno - spiega Massimo Parodi, Presidente del Consiglio con delega alle Manifestazioni - è stato per noi un chiaro segnale.

Alassio aveva bisogno di un capodanno così: condiviso, coinvolgente, con tanta musica e, naturalmente, i fuochi d'artificio. Alassio ha bisogno di eventi di qualità".

Nick The Nightfly non è solo la voce di Montecarlo Nights, è il direttore artistico del Blu Note di Milano, è un eccellente dj, un produttore, un musicista e uno straordinario cantante. Verrà con il suo quintetto e Pat Rich, il dj che lo accompagna nelle sue Montecarlo Nights. L'incendio del molo saluterà l'inizio del nuovo anno e passerà la parola alla movida dei locali alassini che hanno già organizzato un vero e proprio percorso tra dj set in tutta la città.