Maltempo: notte difficile nel Savonese, esondato rio Basco

Al momento sono 181 gli sfollati in Liguria e 800 le persone rimaste isolate a causa delle frane. Lo rende noto la Regione.



Notte difficile nel Savonese per la pioggia che non ha dato tregua. La situazione peggiore ad Albisola Superiore dove il rio Basco è esondato nei pressi del ponte medievale e in altri punti. Ci sono sfollati, fa sapere l'amministrazione comunale che segnala anche frane che hanno isolata la frazione di Ellera. Il torrente Sansobbia è gonfio ma riesce ancora a scaricare. Il sindaco invita a rimanere a casa. Isolato, sempre per una frana anche il paese natale di Sandro Pertini, Stella

In tre ore, nel Savonese sono caduti 100 millimetri di pioggia.

La Liguria è ancora in allerta rossa, fino alle 12 a Genova e fino alle 15 nelle province di Savona e Imperia. Il centro meteo Arpal definisce così la situazione alle ore 6: "In un contesto di piogge moderate rovesci forti hanno interessato nella notte il Savonese". Per cercare di tenere sotto controllo la situazione in provincia di Savona sono arrivati in aiuto i vigili del fuoco dalla Spezia.

A Savona città, che ieri sera era allagata nella parte più vicina al mare, la situazione è migliorata e i ponti sul Letimbro sono stati riaperti. Ma ora il problema sono le frane. "Si è verificata un'importante frana in via Marmorassi nel Comune di Savona: si interverrà già oggi per provare a creare un passaggio" d'accesso alle abitazioni rimaste isolate. Lo fa sapere il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio. E' ancora incerto il numero delle persone isolate. Coinvolte molte case e parecchi nuclei di persone nella zona sulle alture di Savona. A Tovo san Giacomo ci sono problemi per l'acqua potabile. A Celle Ligure la mareggiata ha costretto a chiudere il centro del paese.

La A10 è chiusa per un frana tra Varazze e Arenzano in direzione Genova, ma il Coa della polizia stradale fa sapere che presto la situazione dovrebbe tornare alla normalità: tecnici al lavoro. E' stata chiusa anche tra Albisola e Savona verso Ventimiglia per alcune ore. Chiusa anche l'Aurelia ad Arenzano nei pressi della galleria Pizzo, dove con allerta arancione e rossa scatta in automatico per un vecchio smottamento non ancora 'sanato', e a Vesima per una frana nei pressi di un camping. In provincia di Genova, nel Comune di Sant'Olcese 9 persone sono state sfollate per uno smottamento boschivo che si è avvicinato alle abitazioni. Nel capoluogo nella notte le precipitazioni sono state moderate: risolta la frana di Murta che non è più isolata



Data ultima modifica 24 novembre 2019 ore 13:22