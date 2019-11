Cdm riconosce stato emergenza in Liguria

"Dal Consiglio dei ministri è arrivato il riconoscimento dello stato di emergenza che avevamo chiesto dopo gli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati dal 14 ottobre all'8 novembre 2019 nella città metropolitana di Genova, soprattutto in Valle Stura, e nelle province di Savona e di La Spezia". Lo rende noto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

"Un aiuto in più per i cittadini e per procedere con gli eventuali interventi per mettere in sicurezza il territorio, che ancora in questi giorni è fortemente provato dal maltempo. - commenta - Stamattina una frana a Genova Nervi ha causato l'evacuazione di alcune famiglie, fortunatamente senza causare feriti. Manteniamo alta l'attenzione anche nelle prossime ore e vi terremo aggiornati sull'evolversi della situazione".