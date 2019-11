Quattro progetti vincono Smartcup 2019

Dorian, per la diagnosi dell' Alzheimer; We'll Bee, per il monitoraggio automatico delle api in arnia a supporto degli apicoltori e a tutela delle api; Green Games, il primo gioco mobile per aiutare l'ambiente in maniera completamente gratuita; Riviera Design, per costruire mobili di design con prodotti naturali ad incastro senza uso di collanti e viti. Sono i progetti vincitori di Smart Cup 2019, concorso di idee imprenditoriali generate da spin off universitari e start up imprenditoriali voluto da Regione Liguria e organizzato da Filse. All'incubatore di Genova BIC si è svolto l'evento finale: 15 finalisti, selezionati tra 32 progetti, si sono sfidati con il metodo dell'elevator pitch. In 3 minuti a disposizione hanno dovuto convincere la Giuria e gli investitori del fatto che il loro progetto fosse il migliore. Il presidente della Regione Toti ha detto che sono raddoppiate le idee imprenditoriali e che "Smart Cup è un esempio di come la politica possa creare terreno fertile per il tessuto produttivo"

