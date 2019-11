Nautica: Perotti imprenditore del 2019

(ANSA) - GENOVA, 21 NOV - Il riconoscimento di imprenditore dell'anno per il 2019 sbarca nel mondo degli yacht made in Italy. Massimo Perotti, executive chairman di Sanlorenzo, cantiere leader nella produzione di yacht "su misura" da 60 anni, si è aggiudicato la XXIII edizione del premio EY L'imprenditore dell'anno, il riconoscimento riservato a imprenditori italiani alla guida di aziende con un fatturato dai 25 milioni di euro in su, "che abbiano saputo creare valore, con spirito innovativo e visione strategica, contribuendo alla crescita dell'economia". "E' per me un onore ricevere questo riconoscimento - ha detto Perotti - che premia innanzitutto l'impegno e la dedizione che l'intera azienda ha profuso in questi anni". La motivazione è che l'imprenditore "è riuscito a trasformare una bella realtà italiana in un brand riconosciuto a livello mondiale come massima espressione dell'eleganza e dell'esclusività del Made in Italy, affrontando il percorso di crescita con determinazione, investendo costantemente su territorio e persone".