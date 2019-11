Tir a fuoco su A10, 42 intossicati

E' di 42 persone intossicate il bilancio dell'incendio avvenuto sull'autostrada A10 tra Spotorno e Savona. Tra queste c'è anche un vigile del fuoco intervenuto per spegnere le fiamme. Per cause ancora da chiarire un Tir ha preso fuoco all'interno della galleria Fornaci: il denso fumo nero ha invaso la galleria intossicando gli automobilisti rimasti intrappolati all'interno. Alla fine 42 persone sono state portate negli ospedali San Paolo di Savona e Santa Corona di Pietra Ligure. Molte di loro erano a bordo di un autobus che si trovava subito dietro il Tir. Il conducente del mezzo pesante è invece riuscito ad uscire indenne dal rogo. Sul posto diverse ambulanze e i vigili del fuoco, che sono riusciti non senza difficoltà a domare le fiamme. Il tratto di autostrada è chiuso con uscite obbligatorie a Savona e Pietra Ligure. Poco prima delle 13:30, sull'autostrada A10 Genova-Ventimiglia è stato riaperto il tratto tra Savona e Spotorno in direzione Ventimiglia, temporaneamente chiuso a causa di un mezzo in fiamme all'interno della galleria Fornaci, in direzione Genova, avvenuto nella tratta di competenza di Autostrada dei Fiori. Sono in corso le operazioni di ripristino della carreggiata. Si registrano 4 km di coda tra Albissola e Savona in direzione Savona.

Ventuno intossicati sono stati curati al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo a Savona, altri 21 a quello del Santa Corona di Pietra Ligure. Tutti sono stati dimessi



Data ultima modifica 20 novembre 2019 ore 17:08