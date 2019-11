Frana su terreno Aspi vicino a viadotto

A causa delle forti piogge, la scorsa notte "è peggiorata la frana sulla strada per Sessarego, a Bogliasco, in corrispondenza dei piloni del viadotto autostradale 'Burchi'". Lo comunica il Comune spiegando che i tecnici di Autostrade sono già intervenuti in quanto il terreno franato è di proprietà della società. Un albero ha invaso la carreggiata, impedendo il transito. "Grazie all'intervento dei Vigili del Fuoco, dei volontari Kolibrì, dei tecnici comunali e della Polizia Municipale si è provveduto, in breve tempo, a riaprire la strada" dice il Comune.

"I tecnici di Autostrade hanno preso in carico la gestione della tratta di viabilità comunale interessata dall'evento franoso, attivando un presidio di controllo attivo 24 ore - dice il Comune -. Tutto questo si è reso necessario perché il terreno franato è di proprietà della Società Autostrade che, anche in seguito a un'apposita ordinanza, si attiverà per mettere in sicurezza l'area attraverso l'adozione delle più idonee soluzioni tecniche".



Data ultima modifica 18 novembre 2019 ore 18:25