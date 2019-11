Commerciante ferito in rapina a Genova

Rapina violenta ieri sera in via Sottoripa, a Caricamento nel centro storico di Genova. Il titolare di un kebab è stato accoltellato, in modo lieve, da un uomo che gli ha portato via l'incasso. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del nucleo radiomobile, il rapinatore è entrato nel negozio brandendo il coltello e ha minacciato il titolare per farsi consegnare il denaro. Il commerciante si è opposto e a quel punto il bandito lo ha colpito al collo e al braccio. Dopo averlo ferito ha preso l'incasso, circa 9 mila euro, i soldi dell'intera settimana ed è scappato.