Maltempo: verifica a condotte Chiavari

A Chiavari per la prima volta sono stati riscontrati allagamenti localizzati in via Preli durante l'allerta meteo del 3 novembre 2019. L'amministrazione comunale ha così deciso di intraprendere un'indagine sullo stato di salute dei condotti delle acque bianche dell'intera zona. Dopo la verifica effettuata questa settimana dal consigliere comunale Paolo Garibaldi, delegato Ato e al ciclo delle acqua, con videoispezioni su tutta la rete di condotte, è stata individuata una problematica relativa al deflusso delle acque nel canale primario che collega corso Buenos Aires con via Preli, scaricando in mare sull'angolo di piazza Gagliardo. Lunedì 18 con Iren Acqua Tigulli si indagherà così lo stato di salute del condotto di via Preli ed è stata per questo predisposta la chiusura temporanea della via.