Maltempo: frana nella notte a Zoagli

Una frana avvenuta questa notte nel Comune di Zoagli ha interrotto temporaneamente la strada sulle alture che collega i paesi di Cerisola e Semorile. A causa del maltempo, alcuni massi rocciosi sono precipitati sulla strada da un terreno privato invadendo tutta la carreggiata. Non sono state coinvolte persone o abitazioni. Dopo un intervento dei vigili del fuoco di Rapallo, alle prime luci del giorno sono arrivati anche i tecnici del comune che hanno fatto intervenire dei mezzi meccanici per la rimozione dei detriti e la viabilità è stata già ripristinata on una riduzione della carreggiata da 6 a 4,5 metri. Il comune si è già attivato nei confronti del privato per la completa messa in sicurezza.