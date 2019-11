Edilizia, sindacati in piazza a Genova

(ANSA) - GENOVA, 15 NOV - Dopo lo sciopero del 15 marzo scorso i lavoratori edili di Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil sono tornati in piazza a Genova per chiedere al governo di mettere in campo tutte le misure idonee al rilancio del comparto. "Se nella nostra regione partissero le grandi opere a partire dalla Gronda non solo si potrebbero recuperare tutti i posti di lavoro persi ma la Liguria dovrebbe chiedere manodopera alle altre regioni - ha detto Federico Pezzoli, Fillea Cgil - mentre le medie e grandi opere come il nodo ferroviario e quello di san Benigno sono ferme al palo e bloccano interi settori dell'economia perché l'apertura di un cantiere porta con sé un indotto che coinvolge anche tutti gli altri comparti. Chiediamo inoltre interventi di rigenerazione urbana che servirebbero alla nostra città soprattutto nei quartieri periferici e darebbero respiro soprattutto alle piccole imprese".



Data ultima modifica 15 novembre 2019 ore 14:24