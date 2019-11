Via a OrientaMenti, 1^ giorno in 27 mila

Il cantante Lorenzo Baglioni e il rapper genovese Alfa stamani ai Magazzini del Cotone di Genova in una sala gremita da oltre cinquecento studenti hanno dato ufficialmente il via a 'OrientaMenti', il salone nazionale dell'educazione giunto alla 24^ edizione. Fino al 14 novembre la manifestazione coinvolgerà l'intera area del Porto Antico di Genova, Palazzo Ducale con le professioni della cultura, Palazzo della Borsa con il Career Day, Palazzo San Giorgio, l'Acquario e il Museo della Navigazione con le professioni del mare. Presenti alla cerimonia di inaugurazione il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo. "Un'ottima occasione per collegare occupazione e lavoro, priorità del Paese assieme alla formazione - ha detto Toti -. Indirizzare i giovani verso la rotta giusta non è solo un modo per costruire la loro vita, ma è anche un modo per dare alle nostre imprese le professionalità che cercano".

Grandi numeri e tanti ragazzi al Salone Orientamenti, che supera al primo giorno le 27 mila presenze. Lo ha comunicato l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo al termine del primo giorno della 24° edizione del Salone Orientamenti al Porto antico di Genova. "Il trend è in crescita rispetto ai numeri già da record dello scorso anno - spiega Cavo - Per il primo giorno si contano oltre duemila presenze in più, rispetto al prima giornata del Salone 2018, a cui devono essere aggiunti i 2.400 partecipanti della prima giornata di ieri del Career Day, anticipato e allungato di un giorno per il numero delle richieste sia delle aziende che dei giovani: questo flusso in crescita dimostra che i ragazzi ci sono, hanno voglia di capire e con il salone del Saper fare stiamo dando una risposta alle loro domande: in questo momento i settori trainanti sono quelli legati al sapere tecnico, tecnologico e professionale. Un'ulteriore conferma arriverà domani con il convegno a Palazzo San Giorgio, organizzato insieme alla Camera di Commercio di Genova, in cui saranno presentati gli esiti del sondaggio per le aziende liguri sui fabbisogni formativi e occupazionali dei prossimi anni in Liguria".



