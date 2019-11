Poste: Toti contro chiusure uffici

(ANSA) - GENOVA, 10 NOV - Il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha inviato una lettera ai vertici di Poste Italiane chiedendo al più presto un incontro per fare il punto sulla riorganizzazione degli uffici postali in Liguria. "Siamo contrari alla chiusura degli uffici postali che sono un presidio sul territorio, soprattutto in una regione come la nostra popolata da anziani. Abbiamo chiesto un incontro urgente con i vertici di Poste italiane per fare chiarezza sul piano nazionale di rimodulazione degli uffici e scongiurare le chiusure annunciate", afferma Toti. "Gli uffici postali - conclude il governatore - rappresentano un presidio per i cittadini, soprattutto in zone più distanti dal centro che non possono permettersi di perdere servizi fondamentali per una popolazione spesso anziana e per l'indotto delle attività commerciali.

Sarebbe per noi inaccettabile per esempio la chiusura di 7 uffici postali a Genova in quartieri molto popolosi, ipotesi a cui diciamo fin da subito no".