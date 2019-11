Regionali Liguria: Gelmini,Fi è con Toti

(ANSA) - CHIAVARI (GENOVA), 9 NOV - "Noi abbiamo subito una scissione dolorosa in questa Regione, ma noi non siamo come la sinistra. Abbiamo le nostre buone ragioni interne e politiche per dissentire dagli amici di Cambiamo!, il movimento politico che ha fondato Giovanni Toti, ma mai anteporremo ansie di rivalsa o di vendetta all'interesse dei liguri. Perché noi siamo fatti così, non siamo la sinistra". Così Mariastella Gelmini, presidente del gruppo di Forza Italia alla Camera, intervenendo a Chiavari all'inaugurazione di una sede azzurra, alla presenza dei deputati Roberto Bagnasco e Roberto Cassinelli, del consigliere regionale Claudio Muzio, la coordinatrice cittadina di Forza Italia Silvia Garibaldi e del sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco.