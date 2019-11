Truffe anziani, vari colpi in Liguria

Ci sono stati anche diversi colpi a Genova, Sanremo e Savona messi a segno tra novembre 2015 e aprile 2016 tra le truffe ad anziani che hanno fatto scattare oggi una maxi operazione dei carabinieri nelle provincie di Napoli e Milano e in Spagna, con due provvedimenti cautelari emessi dal gip di Napoli, su richiesta della Dda partenopea, nei confronti di 51 persone, ritenute a vario titolo responsabili di associazione per delinquere finalizzata alla truffa in danno di persone anziane, con l'aggravante per 14 di loro di favorire il clan camorristico 'Contini. Otto le misure restrittive eseguite dalla squadra mobile di Genova. Secondo la tecnica ricostruita dagli investigatori, le vittime venivano agganciate da un telefonista, che si fingeva avvocato o appartenente alle forze di polizia, riferiva che il figlio o parente prossimo del raggirato era stato arrestato dopo aver causato un incidente stradale, e chiedeva del denaro per pagare una multa e liberare quindi il congiunto.