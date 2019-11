Pusher coinvolgono minorenne, arrestati

La Polizia ha arrestato due genovesi di 22 e 25 anni residenti nel Tigullio e denunciato un minorenne per spaccio di sostanze stupefacenti. Ieri pomeriggio, durante un appostamento gli agenti del Commissariato di Chiavari hanno notato i tre ragazzi fermi in un'auto nei pressi di un hotel.

Gli agenti, dopo aver assistito allo scambio di un involucro in cellophane e di alcune banconote da 50 euro, sono intervenuti e hanno sequestrato così circa 8 grammi di marijuana. Al momento dell'intervento i pusher hanno provato a dileguarsi ma sono stati bloccati dai poliziotti. Durante le perquisizioni domiciliari la polizia ha trovato e sequestrato 70 grammi di marijuana, bilancini elettronici di precisione, materiale per il confezionamento e denaro provento dello spaccio. Ad aggravare la situazione dei due maggiorenni è stato il coinvolgimento del minorenne, circostanza che ha portato il pm che coordina le indagini a optare per la custodia in carcere.



Data ultima modifica 06 novembre 2019 ore 17:04