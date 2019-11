Parte tournee Aggiungi un posto a tavola

Quarantacinque anni dopo il debutto con l'indimenticabile Johnny Dorelli torna sui palcoscenici italiani "Aggiungi un posto a tavola", la commedia musicale dei record che continua ad entusiasmare le platee di tutto il mondo.

Lo spettacolo di Garinei e Giovannini (da un'idea di Jaja Fiastri che trasse ispirazione da un romanzo di David Forrest, "After me the deluge") ripartirà giovedì sera (ore 20) dal Carlo Felice di Genova per una nuova tournée che toccherà molte città della penisola. La nuova edizione realizzata tre anni fa vede Gianluca Guidi nel doppio ruolo di regista e protagonista, affiancato da Marco Simeoli (il sindaco Crispino), Piero Di Blasio (Toto), Camilla Nigro (Clementina), Francesca Nunzi (Ortensia), Lorenza Mario (Consolazione) mentre "la voce di lassù" sarà quella di Enzo Garinei. "Siamo felici - ha spiegato Guidi - perché possiamo contare per la prima volta su una orchestra sinfonica e su un vero coro. Il successo di questa commedia si spiega innanzitutto con la qualità degli autori

Data ultima modifica 06 novembre 2019 ore 17:04