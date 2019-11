Spezia,ferme Oto Melara e Termomeccanica

Lavoratori di Oto Melara (Leonardo) e Termomeccanica fuori dagli stabilimenti questa mattina, a causa di un guasto che avrebbe interessato un trasformatore sulla linea elettrica dell'alta tensione che rifornisce le due aziende alla Spezia. In Oto Melara lavorano circa 960 persone, 460 in Termomeccanica. Secondo quanto si apprende, i lavoratori di Termomeccanica saranno messi in cassa integrazione per un giorno. È in corso intanto una riunione in Oto Melara con i delegati sindacali dei lavoratori in cui verrà spiegato che cosa è accaduto e quali saranno le decisioni.

Intanto le lavorazioni nei due stabilimenti sono ferme e i lavoratori restano fuori.